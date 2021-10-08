Диспетчеры из Хабаровска предотвратили столкновение пассажирского лайнера с самолетом НАТО

Между самолетами было всего 400 метров
Хабаровские диспетчеры засекли самолет НАТО в непосредственной близости от пассажирского самолета Japan Airlines, выполнявший рейс Токио-Франкфурт-на-Майне.
Об инциденте рассказал источник "Интерфакса". Самолет Североатлантического альянса зафиксировали на гражданском эшелоне 10 500 метров, расстояние между ним и самолетом Japan Airlines по вертикали составляло около 400 метров.
Диспетчеры приняли решение изменить эшелон полета гражданского борта, в результате чего тот увеличил высоту до 11 300 метров. На данный момент японский лайнер продолжает движение в Германию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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