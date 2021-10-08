ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диспетчеры из Хабаровска предотвратили столкновение пассажирского лайнера с самолетом НАТО

12:35
  • пятница
  • 08 октября 2021

Между самолетами было всего 400 метров

Хабаровские диспетчеры засекли самолет НАТО в непосредственной близости от пассажирского самолета Japan Airlines, выполнявший рейс Токио-Франкфурт-на-Майне.

Об инциденте рассказал источник "Интерфакса". Самолет Североатлантического альянса зафиксировали на гражданском эшелоне 10 500 метров, расстояние между ним и самолетом Japan Airlines по вертикали составляло около 400 метров.

Диспетчеры приняли решение изменить эшелон полета гражданского борта, в результате чего тот увеличил высоту до 11 300 метров. На данный момент японский лайнер продолжает движение в Германию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолеты в небе
Самолеты в небе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.