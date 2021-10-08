В ДТП со школьным автобусом под Воронежем пострадали 8 человек

В салоне находились шесть детей
В поселке Таловая Воронежской области столкнулись школьный автобус ПАЗ и погрузчик "Амкадор", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
"Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Таловском районе возросло до восьми", - сказано в сообщении.
В салоне автобуса находились водитель, шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет и сопровождавший школьников педагог. Среди тех, кто находился в погрузчике, пострадавших нет.
Согласно предварительной оценке правоохранительных органов, 51-летний водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении транспортному средству.
Все пострадавшие доставлены в Таловскую районную больницу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram