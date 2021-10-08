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В ДТП со школьным автобусом под Воронежем пострадали 8 человек

12:34
  • пятница
  • 08 октября 2021

В салоне находились шесть детей

В поселке Таловая Воронежской области столкнулись школьный автобус ПАЗ и погрузчик "Амкадор", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Опубликованы кадры массовой аварии на ТТК с участием автобуса

"Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Таловском районе возросло до восьми", - сказано в сообщении.

В салоне автобуса находились водитель, шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет и сопровождавший школьников педагог. Среди тех, кто находился в погрузчике, пострадавших нет.

Согласно предварительной оценке правоохранительных органов, 51-летний водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении транспортному средству.

Все пострадавшие доставлены в Таловскую районную больницу.

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ДТП со школьным автобусом под Воронежем
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