Песков оценил перспективу заключения мирного договора с Японией

Путин и Кисида подтвердили заинтересованность в контактах на высшем уровне

Президент России Владимир Путин и новый премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердили заинтересованность в развитии отношений по всем направлениям. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление Кисиды относительно перспектив подписания мирного договора с Россией, который так и не был заключен после Второй мировой войны.

Песков отметил, что лидеры двух стран также подтвердили заинтересованность в контактах на высшем уровне, хотя сформулировать график встреч не успели, сообщает ТАСС.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая с первой речью перед парламентом, подтвердил нацеленность на заключение мирного договора с Россией. Однако Кисида подчеркнул, что заключение мирного договора не состоится, пока не будет решен вопрос о принадлежности Курильских островов.

Япония не оставляет притязаний на южную часть Курил, которую называет своими Северными территориями. Россия неоднократно подчеркивала неоспоримость своего суверенитета над всем архипелагом.

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