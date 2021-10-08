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Лавров заявил о "хронической деградации" отношений с ЕС

12:44
  • пятница
  • 08 октября 2021

Москва продолжает выступать за восстановление регулярных контактов

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России оценил нынешний уровень отношений между Россией и Евросоюзом.
Выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Главное

"Деградация приобретает хронический характер. И последние семь лет, если брать в целом отношения между Россией и ЕС, оказались семилеткой упущенных возможностей", - заметил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова, Москва призывает Брюссель воздержаться от привнесения новых негативных факторов в двусторонние отношения.

Кроме того, министр подчеркнул, что Россия заинтересована в восстановлении регулярных контактов с ЕС. Это в том числе касается сферы здравоохранения.

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