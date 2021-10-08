Песков назвал подонками избивших мужчину в московском метро

Их национальность не важна

В Кремле прокомментировали резонансное избиение мужчины в московском метро тремя жителями Дагестана.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог назвать злоумышленников никак иначе как подонками, произошедшее не имеет отношения к национальности.

"Речь о подонках, о хулиганах, и не важно, какой они национальности. Отрадно, что они быстро были задержаны. Сейчас будет осуществляться следствие. Давайте не будем предвосхищать события. Но то, что речь идет о подонках, это однозначно", - подчеркнул представитель Кремля.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне московского метро между станциями "Измайловская" и "Партизанская" Арбатско-Покровской линии. 25-летний житель Воронежской области Роман Ковалев заступился за девушку, которая сделала замечание шумной компании дагестанцев. В результате молодого человека жестоко избили.

Пострадавший получил переломы лицевых костей и носа, а также многочисленные ушибы. Он находится в больнице. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил Ковалева ведомственной медалью "Доблесть и отвага".

Злоумышленники при задержании оказали полиции сопротивление, угрожая ножом и перцовым баллончиком. Изначально МВД возбудило дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц, но затем расследование передали в СКР, а дело переквалифицировали на покушение на убийство. Все трое пробудут в СИЗО до 5 декабря.

В Дагестане резко осудили преступление земляков. Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов отметил, что такое "низкое, трусливое и бесчестное поведение" неприемлемо для жителей республики.

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