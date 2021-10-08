Депутат МГД Артемьев рассказал о программе Всемирной недели космоса на ВДНХ

Программа посвящена достижениям прошлого и ожидаемому будущему

Программа Всемирной недели космоса, которая проходит в столичном центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, позволит москвичам узнать о его будущем развитии. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал депутат Московской городской думы, летчик-космонавт Олег Артемьев.

Артемьев напомнил, что первый спутник, созданный в Советском Союзе, вышел на орбиту 64 года назад, с тех пор наша страна обеспечивает постоянное присутствие в обитаемом космосе. Это большой путь, который прошла отрасль, и Всемирная неделя космоса посвящена работе всех тех, кто внес свой вклад в эту работу. Но важно не только рассказывать о достижениях прошлого, но и показать всем заинтересованным, какое будущее в космосе нас ждет.

В течение недели в центре проходили экскурсии, лекции, детские квесты для тех, кто мечтает связать свою жизнь со "звездной профессией", но особенно насыщенная программа будет на выходных, заявил Олег Артемьев.

В частности, 8 октября в центре "Космонавтика и авиация" пройдет концерт "Растение - это звук. Космические медитации". В этом особенном проекте будут объединены и терменвокс, и фортепиано, и пантам. Необычные инструменты позволят создать для слушателей особую атмосферу недоступных пока миров, подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что 9 октября в центре пройдет бесплатная лекция "Космос как место для жизни" из цикла "Космическая колонизация", который проходит в сотрудничестве с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук.

На 10 октября запланированы тематические экскурсии "Спутники. Земля из космоса", где посетители смогут увидеть данные, полученные с российского спутника "Метеор". Кроме того, в воскресенье в центре пройдет интерактивная лекция основателя проекта "Мы верим в космос" Дениса Прудника о создании ракет-носителей "Восток". Программа событий в центре будет интересной для всех, начиная со школьного возраста.

Как отметил депутат Мосгордумы, в течение выходных каждый посетитель сможет как познакомиться с историей советской космонавтики, спутникостроения, так и представить футуристические картины будущего, пофантазировать, какими будут путешествия к другим планетам в ближайшем будущем.

Возможно, для кого-то из тех, кто придет в эти выходные на ВДНХ, космос станет делом жизни. Такие выставки, лекции, концерты очень важны для популяризации космоса: эта отрасль как никакая другая ориентирована на будущее, рассказал Артемьев АГН "Москва".

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