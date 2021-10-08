"С телефонной трубкой в руке": Песков о том, как Путин провел день рождения

Президент посвятил основную часть дня работе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в пятницу рассказал, как Владимир Путин провел свой день рождения 7 октября.

"Во многом - с телефонной трубкой в руке и с обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

В беседах Путина с иностранными лидерами, продолжил Песков, звучали поздравления, но основная часть времени была потрачена на рабочие вопросы. В рабочем режиме прошло и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

По поводу вечера четверга пресс-секретарь заметил, что это личное пространство президента. Его поздравляли родные и близкие.

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