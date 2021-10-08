ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"С телефонной трубкой в руке": Песков о том, как Путин провел день рождения

13:04
  • пятница
  • 08 октября 2021

Президент посвятил основную часть дня работе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в пятницу рассказал, как Владимир Путин провел свой день рождения 7 октября.
Кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рождения

"Во многом - с телефонной трубкой в руке и с обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем", - отметил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

В беседах Путина с иностранными лидерами, продолжил Песков, звучали поздравления, но основная часть времени была потрачена на рабочие вопросы. В рабочем режиме прошло и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

По поводу вечера четверга пресс-секретарь заметил, что это личное пространство президента. Его поздравляли родные и близкие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.