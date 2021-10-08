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В парке "Сокольники" распалась пара лебедей

15:20
  • пятница
  • 08 октября 2021

Самка Августина улетела, оставив Дуську зимовать в одиночестве

В парке "Сокольники" распалась пара лебедей. Самка улетела на курорт, оставив возлюбленного зимовать в одиночестве.

Этого белого лебедя по кличке Дуська несколько лет назад нашли москвичи. Они принесли птицу в столичный орнитарий. Там его выходили, а недавно нашли подругу. Самка Августина ухаживания кавалера принимала. Но как только в начале октября увидела заветный клин в небе, тут же поддалась инстинкту и исчезла вместе со свободолюбивыми сородичами. Дуська расставание перенёс стоически - по-прежнему активен и общителен. Грусти не показывает.

"У него тут общество, стая его здесь, он уже это воспринимает, у него этот инстинкт "подавился", если можно так выразиться. Тем более, что он никогда никуда не улетал и такого опыта не имеет", - сказал орнитолог Вадим Мишин.

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Лебеди в парке "Сокольники"
Лебеди
Лебеди
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