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"Ольга" дошла до "Кленового бульвара"

15:05
  • пятница
  • 08 октября 2021

Щит завершил проходу однопутного тоннеля от станции "Каширская"

На Большой кольцевой линии метро завершена проходка тоннеля между станцией "Каширская" и переходной камерой у строящейся станции "Кленовый бульвар". Шестиметровый щит "Ольга" прошел однопутный тоннель протяженностью почти 500 метров.

Он двигался в смешанных грунтах, в условиях плотной городской застройки, под территорией музея-заповедника "Коломенское" и даже в какой-то момент вблизи технической зоны действующей Замоскворецкой линии.

В целом общая строительная готовность Большого кольца метро оценивается почти в 90%. Полностью кольцо замкнется в начале 2023 года.

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