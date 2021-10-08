Родственники выгнали из квартиры пожилого москвича

Мужчина вынужден жить на лестничной площадке

В Раменках пожилой москвич почти неделю живёт на лестничной клетке. Вернуться в квартиру не может: домочадцы заняли оборону и категорически отказываются открывать родственнику дверь. На уговоры полиции не реагируют, на увещевания соседей тем более. Что закрыло мужчине путь домой, и законны ли действия его семьи?

Утро в одном из домов на Мичуринском проспекте проходит точно по сценарию из спектакля-трагедии о сварливой жене и затравленном робком муже: спящего возле дверей собственной квартиры пожилого мужчину бывшая супруга, а с нею бывает и дочери, будят криком и пинками, выпроваживая жить на улицу.

По словам соседей, свою жестокость по отношению к некогда главе семейства родственники мужчины объясняют не иначе как тем, что в квартире он для них опасен. Не дает им жить, хулиганит и шумит.

"Никогда-никогда я не слышал от него шума, не было никогда. Был шум именно от жены его, супруги там, дочерей", - говорит сосед.

"Ничего он не дебошир, ничего не буян. Она ещё по молодости, когда сюда приехала из Брянска. Раньше как можно было квартиру получить? Выйти удачно замуж. И он был в общем-то выпивоха. Ну он всегда работал, он трудился. До пенсии он доработал", - говорит соседка Елена Плоткина.

Жизнь без дома для шестидесятипятилетнего Василия начался ещё летом. Тогда, несколько раз переночевав на улице, он уехал на дачный участок, где в небольшом сарайчике-доме и провёл все время до начала холодов. Вернувшись, обнаружил, что замок сменили. Так и оказался на лестничной клетке.

"Он звонит, они ему не открывают. Летом была точно такая же ситуация. В данном случае, я считаю, что человек оставлен в опасности, что ему угрожает, что угодно. Он спит на холодном полу - это воспаление легких, это все, что угодно. Документов у него нет, по его версии, документы в квартире, по их версии, документы утеряны", - говорит соседка Ксения Виноградова.

К призывам соседей вернуть мужчину на законные квадратные метры женщины остаются безучастны. Не смогли помочь и сотрудники полиции, когда однажды приехали разобраться с ситуацией по звонку от встревоженных соседей. Юристы же в один голос советуют обращаться в суд. Одна беда: то ли в силу возраста, то ли психического состояния сам Василий не станет обращаться в суд. Оставшись без документов, сейчас он даже не получает свою пенсию.

По всей видимости, родственники мужчины ждут, что ситуация разрешиться сама собой и квартира автоматически перейдет к ним по наследству.

Татьяна Сидорова, Игорь Константинов, Сергей Смирнов. "ТВ Центр".

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