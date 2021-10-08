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Синоптики рассказали, сколько еще продержится солнечная погода в Москве

13:33
  • пятница
  • 08 октября 2021

Начало недели будет ясным

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что до середины следующей недели в Москве будет переменная облачность без осадков.
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"С 13 числа сначала будет переменная облачность, потом облачно с прояснения и с небольшими дождями. За счет этого ночная температура будет выше, чем мы наблюдаем сейчас, а дневная - ниже", - цитирует метеоролога РИА "Новости".

Она добавила, что ночью в начале недели ожидается температура от минус 3 до плюс 2 градусов, в последующие дни - порядка 1-6 градусов. В начале недели днем в Москве термометры будут показывать около 11-12 градусов, к концу - 7-9 градусов.

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