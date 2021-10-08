Около 100 человек погибли при взрыве мечети в Афганистане

ЧП произошло во время пятничной молитвы

Взрыв прогремел в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана.

Инцидент произошел около 13:30 по местному времени (12:00 по московскому времени). Люди пришли на пятничную молитву. Внутри мечети находится террорист-смертник, он привел в действие взрывное устройство.

По предварительным данным, погибли около 100 человек, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

В "Талибане" (организация запрещена в России – прим. ред.) заявили, что теракт был осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане" – это одно из ответвлений ИГ (организация запрещена в России – прим. ред.).

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