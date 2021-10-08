Москвичей предупредили о новых рекордах атмосферного давления

После предстоящего снижения давление вновь пойдет в рост

Рекордно высокое атмосферное давление сохранится в столице на следующей неделе. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В Москве зафиксировано уже семь рекордов по данному показателю с начала октября. В пятницу барометр на метеостанции ВДНХ показал 768 миллиметров ртутного столба. Это на три миллиметра превышает показатель 8 октября 2000 года.

Однако с 9 октября атмосферное давление начнет снижаться. Ожидается, что показания барометров не превысят отметки 762 миллиметра ртутного столба. На следующей неделе показатель приблизится к стандартным 748 миллиметрам, рассказала Позднякова.

Тем не менее, к следующим выходным атмосферное давление вновь пойдет в рост и окажется близко к рекордно высоким значениям – 768 и 764 миллиметров ртутного столба. После этого эксперты прогнозируют очередное снижение показаний барометров, цитирует Позднякову РИА Новости.

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