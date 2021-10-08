ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о новых рекордах атмосферного давления

13:51
  • пятница
  • 08 октября 2021

После предстоящего снижения давление вновь пойдет в рост

Рекордно высокое атмосферное давление сохранится в столице на следующей неделе. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Врач рассказала метеозависимым, как защититься от "барической горы"

В Москве зафиксировано уже семь рекордов по данному показателю с начала октября. В пятницу барометр на метеостанции ВДНХ показал 768 миллиметров ртутного столба. Это на три миллиметра превышает показатель 8 октября 2000 года.

Однако с 9 октября атмосферное давление начнет снижаться. Ожидается, что показания барометров не превысят отметки 762 миллиметра ртутного столба. На следующей неделе показатель приблизится к стандартным 748 миллиметрам, рассказала Позднякова.

Тем не менее, к следующим выходным атмосферное давление вновь пойдет в рост и окажется близко к рекордно высоким значениям – 768 и 764 миллиметров ртутного столба. После этого эксперты прогнозируют очередное снижение показаний барометров, цитирует Позднякову РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Осень
Осень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.