Лавров пожаловался на отношение европейцев к вакцине "Спутник V"

Глава МИД России привел курьезный пример

Работа по регистрации российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе значительно продвинулась. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров на встрече с представителями европейского бизнеса.

Москва активно сотрудничает с агентством по лекарственным средствам. Власти не должны мешать профессиональному диалогу в этой сфере, отметил министр. Важно избегать создания дополнительных барьеров и политизации вопроса. Сергей Лавров привёл курьёзный пример, когда французские дипломаты, вакцинированные "Спутником V", могут ездить в большинство стран. А российские дипломаты с той же прививкой не могут сходить даже в ресторан в Париже.

"Я подружился с моим коллегой из Сан-Марино. У них вся страна привилась "Спутником V", и с этими сертификатами они спокойно едут в Италию, там уже дальше никаких границ не существует для Евросоюза. Я был в августе в Риме и спросил у итальянского министра иностранных дел: "Как же так? Та же самая вакцина, тот же самый вид гуманоида, но почему-то разное отношение". Он говорит: "Мы подумали, мы, наверное, в ноябре запретим санмаринцам ездить", - рассказал Лавров.

Россия готова помочь ЕС справиться и с другой проблемой - энергетическим кризисом. Но газовый вопрос тоже не следует политизировать, как это происходит сейчас. По словам Лаврова, непродуманная политика Еврокомиссии по "Северному потоку-2" и давление Вашингтона привели к резкому скачку цен на топливо и ухудшению отношений Москвы и Брюсселя. Сейчас они находятся на крайне низком уровне. Наша страна открыта к диалогу, подчеркнул Лавров, но только на равноправных условиях", - заявил Лавров.

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