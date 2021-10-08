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Мурашко: ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

14:07
  • пятница
  • 08 октября 2021

Под наблюдением медиков находятся более 1,038 миллиона пациентов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы оценил ситуацию с распространением COVID-19 в стране.
Заболеваемость коронавирусом в России за сентябрь выросла на 31%

"Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется", - отметил глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Под наблюдением медиков в России сегодня находятся более 1,038 миллиона пациентов с коронавирусом.

Как уточнил министр, лечения ковида у пациентов может наблюдаться токсическое поражение печени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявление локдауна является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов. В приоритете точечные меры. До этого в Кремле отметили, что цифры по коронавирусу в стране сейчас "очень плохие" и это вызывает обеспокоенность.

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