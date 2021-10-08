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Совфед взял на контроль расследование пыток заключенных

14:15
  • пятница
  • 08 октября 2021

Сенаторы обсудят эту ситуацию с Генпрокуратурой

Совет Федерации поставит на контроль расследование ситуации с пытками заключенных. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что ситуация с пытками абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования от следственных органов и судебной системы.

Клишас также пообещал, что члены Совфеда обязательно обсудят ситуацию с Генпрокуратурой и предложат главе ведомства Игорю Краснову отдельно остановиться на этой проблеме в отчете о состоянии законности за 2021 год, сообщает РИА Новости.

5 октября в пресс-центре ФСИН сообщили, что ведомство проверяет информацию о пытках заключенных в туберкулезной больнице в Саратовской области. Поводом для начала проверки стало появление в интернете видеозаписи с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор публикации утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области.

После этого было возбуждено несколько уголовных дел, ряд должностных лиц уволили по отрицательным мотивам.

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