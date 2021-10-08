Саакашвили похудел на 12 килограмм за 8 дней голодовки

Морально экс-президент еще держится, но физически сдает

Физическое состояние содержащегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться.

Политик уже восьмой день держит голодовку, он похудел более чем на 12 килограмм. Морально экс-президент держится хорошо, передает РИА Новости.

"Насколько мне известно, он похудел более чем на 12 килограмм. С каждым днем состояние его здоровья будет постепенно ухудшаться",- заявил его адвокат Бека Басилая.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него в стране заведено несколько уголовных дел - в том числе о растрате бюджета и превышении полномочий. С августа 2014 года он находится в розыске. Саакашвили грозит 11 лет лишения свободы. Сейчас экс-президент находится в тюрьме города Рустави.

4 октября Саакашвили объявил голодовку, которую намерен держать до тех пор, пока он и задержанные из-за него люди не выйдут из тюрьмы. За свободу Саакашвили обещал бороться президент Украины Владимир Зеленский, так как экс-президент – подданный его страны.

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