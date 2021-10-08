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Бочкарев: В 60 районах Москвы идет переселение по программе реновации

14:14
  • пятница
  • 08 октября 2021

На сегодняшний день по реновации построено и введено в эксплуатацию 155 домов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на данный момент переселение участников программы реновации в новое жилье идет в 60 районах столицы.
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"Расселение жителей старых домов по реновации идет в 60 районах и во всех административных округах города. С момента начала реализации программы под заселение передано 126 новостроек, в которые сегодня переселяются жители 360 старых домов", - приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как уточнил заммэра, с момента старта программы реновации начато переселение почти 55 тысяч москвичей. В новое жилье переехали более 40 тысяч человек. Только в течение этого года запланировано начать переселение 30 тысяч жителей.

На сегодняшний день по реновации построено и введено в эксплуатацию 155 домов площадью 2 миллиона квадратных метров, заметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. На стадии проектирования и строительства находится более 300 объектов общей площадью 5,4 миллиона "квадратов".

Программа реновации, которая касается около миллиона москвичей, была утверждена мэром столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Для ее реализации подобрано 523 стартовые площадки.

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Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Переселение по программе реновации
Переселение по программе реновации
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