Глава РАН предложил омолодить педсостав в школах

Дети лучше понимают тех, кто ближе к ним по возрасту

Обучение детей в школах следует поручать студентам и молодым ученым. Такое мнение в пятницу, 8 октября, высказал президент Российской академии наук Александр Сергеев.

В ходе Всероссийского форума "Учитель и наука: практики, компетенции, достижения" глава РАН выразил мнение, что со школьниками следует работать так, чтобы они видели в педагогах реальных наставников. Дети лучше понимают тех, кто ближе к ним по возрасту, а студенты вузов и молодые ученые сами недавно вышли из этой среды и более им понятны.

Сергеев также отметил, что проблема престижа учительской профессии отчасти связана с тем, что школьники зачастую лучше педагогов разбираются в современных технологиях и гаджетах. Это возводит барьер между учениками и их наставниками.

Более молодые педагоги смогут стать для школьников примером, полагает президент РАН. Он предложил систему подготовки педагогических кадров, в которой старшее поколение будет передавать знания молодому поколению ученых, те — аспирантам, аспиранты — студентам, а уже студенты придут преподавать в школы.

Сергеев предложил "простраивать" такую траекторию, поскольку в противном случае ситуация может оказаться неуправляемой, несмотря на все усилия, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее поручил сократить количество контрольных и проверочных работ в школах. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство заменит контрольные Всероссийскими проверочными работами.

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