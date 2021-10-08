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"Водитель плакал на разрыв": эвакуатор сбил девушку в Тюмени

14:59
  • пятница
  • 08 октября 2021

Пострадавшая в коме

В Тюмени водитель эвакуатора сбил 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Инцидент произошел на улице 50 лет Октября, 57. После наезда эвакуатора девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

Пострадавшая в коме, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения. У девушки открытая черепно-мозговая травма переломы костей свода и основания черепа, перелом ключицы, а также множество ушибов и ссадин.

Обстоятельства ДТП выясняются. Очевидцы рассказали, что девушка выскочила на поезжу часть из-за припаркованной у обочины дороги машины. Водитель эвакуатора попросту не успел затормозить.

"Ужас просто, удар был страшной силы. Девочке желаю здоровья, надеюсь, что будет все хорошо у неё по здоровью, очень жалко ее. Также водителя жалко очень, он плакал на разрыв, находился в шоковом состоянии", - рассказал kp.ru очевидец ДТП.

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