В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Идет работа над устранением неполадок

Как показал сервис Downdetector, сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте".

К 14:01 по Москве было зафиксировано 544 отчета о проблемах в работе сервиса.

47% пользователей сообщили о сбоях в работе приложения, 34% - в работе сайта, 19% - с подключением сервера.

Администрация "ВКонтакте" работает над устранением проблем, сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

"У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы, это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем", - сказано в сообщении.

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