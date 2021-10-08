Еще трех человек задержали после отравления оренбуржцев суррогатным алкоголем

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных

В рамках расследования уголовного дела об отравлении жителей Оренбургской области контрафактным алкоголем, в результате чего пострадали 36 человек и 18 скончались, задержаны еще трое. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказали в Следственном комитете.

В частности, задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, по месту проживания которой следователи изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Еще двое новых задержанных — жители Орска в возрасте 35-ти и 34-х лет, которые приходятся родственниками основному фигуранту дела. По версии следствия, они причастны к организации массового производства и распространения опасной для жизни и здоровья граждан спиртосодержащей жидкости.

Таким образом, общее количество задержанных в рамках расследования отравления алкоголем достигло шести человек. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Расследование продолжается по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере).

Данные уголовные дела соединены в одно производство, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

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