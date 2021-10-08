ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще трех человек задержали после отравления оренбуржцев суррогатным алкоголем

14:58
  • пятница
  • 08 октября 2021

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных

В рамках расследования уголовного дела об отравлении жителей Оренбургской области контрафактным алкоголем, в результате чего пострадали 36 человек и 18 скончались, задержаны еще трое. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказали в Следственном комитете.
В Оренбуржье 17 человек погибли из-за суррогатного алкоголя. Главное

В частности, задержана 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, по месту проживания которой следователи изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Еще двое новых задержанных — жители Орска в возрасте 35-ти и 34-х лет, которые приходятся родственниками основному фигуранту дела. По версии следствия, они причастны к организации массового производства и распространения опасной для жизни и здоровья граждан спиртосодержащей жидкости.

Таким образом, общее количество задержанных в рамках расследования отравления алкоголем достигло шести человек. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Расследование продолжается по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере).

Данные уголовные дела соединены в одно производство, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Массовое отравление суррогатным алкоголем
Массовое отравление суррогатным алкоголем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.