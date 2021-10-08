Собянин поручил выплатить 2 млн рублей пострадавшему от рук хулиганов в метро

Мэр Москвы навестил пострадавшего в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству столичного метрополитена выделить помощь в размере 2 млн рублей Роману Ковалеву, пострадавшему при попытке вступиться за девушку.

Градоначальник навестил Ковалева в больнице, где тот проходит лечение, и поблагодарил за его поступок. Как рассказал Собянин в своем Instagram, Роману уже лучше, однако предстоит еще операция.

Мэр Москвы поблагодарил девушку, которая помогла задержать напавших на Ковалева, а также сотрудников метрополитена и полицейских за оперативную работу.

4 октября в вагоне поезда метро три человека жестоко избили Романа Ковалева, который пытался заступиться за девушку. Пострадавшего госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.

Нападавших задержали, при этом они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Cуд арестовал задержанных по обвинению в хулиганстве. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram