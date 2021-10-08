Лукашенко отказался вставать на колени

Белорусский лидер призвал укреплять дисциплину в экономике

Александр Лукашенко объяснил белорусам, как выстоять в нынешнем геополитическим противостоянии. Необходимо укреплять экономику страны – тогда ей не будут страшны ни поляки, ни американцы, заявил президент Белоруссии.

"Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли", - сказал Лукашенко на встрече с представителями Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

По словам белорусского лидера, глубоко заблуждаются те, кто думает, что станет начальником, если поляки займут страну. Лукашенко призвал укреплять дисциплину в экономике, чтобы отстоять свою землю "для детей и внуков", передает агентство БелТА.

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