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Столтенберг объявил дату саммита НАТО

15:22
  • пятница
  • 08 октября 2021

Будет утверждена новая стратегическая концепция альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств пройдет в конце июня в Испании.

"Я рад объявить, что очередной саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня", - сказал генсек (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что будет принят ряд важных решений, рассмотрены последствия изменения климата, утверждена новая стратегическая концепция альянса.

По словам Столтенберга, новая концепция будет отражать изменившиеся условия безопасности.

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