Медведев раскрыл секрет искусства политического управления

Председатель ЕР призвал депутатов работать корректно

Искусство политического управления заключается в нахождении общей позиции. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал замглавы Совета Безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Выступая на семинаре "Профессиональная деятельность депутата", Медведев назвал одной из главных сложностей в работе народного избранника необходимость согласовывать позиции огромного количества людей, в том числе внутри фракции. По его словам, фракция ЕР должна действовать в Госдуме "как единый механизм, как хорошо работающий организм".

Председатель ЕР заверил, что у членов партии "будет достаточное количество поводов для того, чтобы выяснять отношения с нашими партнерами по Госдуме, представляющими другие партии".

При этом Медведев призвал депутатов работать корректно и стараться находиться компромиссы. Однако он подчеркнул, что в определенных случаях, когда этого требует текущая ситуация, позицию приходится иногда и продавливать, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что перед ЕР стоят две главные задачи: исполнять свою программу и всячески способствовать выполнению национальных целей развития, реализации национальных проектов и исполнению Послания главы государства.

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