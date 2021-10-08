В России не зафиксировали смертей, связанных с вакцинацией

Побочные эффекты отслеживает система "Фармаконадзор"

Заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина сообщила в пятницу в рамках посещения в Махачкале республиканского перинатального центра, что в России на сегодняшний день не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса.

Специалист уточнила, что существует автоматизированная система "Фармаконадзор" - с ее помощью все врачи страны передают информацию о побочных проявлениях после проведения иммунизации.

"Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации. Мы очень просим всех врачей и обращаемся [к ним], чтобы всю информацию, которая есть о побочных реакциях после вакцинации, они передавали в эту систему, которая существует во всех странах Европы", - сказала Серегина (цитата по ТАСС).

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что вакцинация является главным способом защиты от COVID-19 и другого пути нет.

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