Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

У Близнецов будет хороший день, а у Козерогов начинается опасный период

Гороскоп на сегодня, 11 октября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овен

Вы получите заряд вдохновения, который ударной волной направит вас в сторону финансового потока. Запомните: уверенность в себе поможет пополнить счета.

Телец

Сегодня удастся изменить некоторые обстоятельства, которые вам давно не нравятся. Сохраняйте спокойствие и делайте то, что считаете нужным. Вселенная на вашей стороне.

Близнецы

Вас ожидает хороший день, который принесет вам ценные идеи. Обязательно записывайте их и при первой возможности воплощайте в жизнь.

Рак

День покажется вам нелегким из-за некоторых моментов, которые вы не сможете изменить. Но постарайтесь не принимать это близко к сердцу. Много всесильных в вашем окружении?

Лев

У вас сейчас довольно ценный период, который поможет наконец-то принять то, о чем вы раньше и слушать не хотели. Не думайте, что вы сломались. Это позитивно отразится на будущем.

Дева

Смыслы, которыми наполнен сегодняшний день, подарят вам прекрасные идеи для нового проекта, рекламных интеграций, других бизнес-активностей. Поймайте их и организуйте мозговой штурм с коллегами.

Весы

Благоприятный для вас день, энергию которого стоит направить на самоанализ и познание нового. Пора получить те навыки, от которых вы давно открещиваетесь. Не капризничайте, они точно пригодятся.

Скорпион

Сегодняшний день поможет вам многое понять о себе и близких людях. Наблюдайте со стороны и делайте выводы. Только не торопитесь ими делиться.

Стрелец

У вас начинается время работы над собой и своими мечтами. Если вы давно отошли от намеченной цели, вернитесь назад и начните свой пусть заново. Только так можно достичь желаемого.

Козерог

Осторожно, опасный период. Вам захочется рвать и метать, и ваш праведный гнев окажется заслуженным. Но все же попридержите коней, не торопитесь рубить с плеча.

Водолей

У вас весьма сложное время, способное загнать вас в тупик своими же нелепыми умозаключениями. Попробуйте просто отдохнуть и ни о чем не думать.

Рыбы

День стоит потратить на анализ своих поступков и желаний. Возможно, вам давно пора осознать, что от чего-то вы упорно убегаете.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram