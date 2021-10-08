Мощные боевые лазерные установки поступили на вооружение ВВС США

Наземное тестирование начнется в ближайшее время

Самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider Командования специальных операций США оснастят высокомощными боевыми лазерами. Производитель лазерных установок воздушного базирования AHEL - американская корпорация Lockheed Martin.

Характеристики установки строго засекречены. Известно лишь, что для поражения воздушных и наземных целей лазерная система должна иметь мощность 60 киловатт. Вес системы не превышает 2,3 тонн – это масса стандартной артиллерийской установки, а для питания будут использованы пять генераторов переменного тока.

Наземные испытания установки начнутся в ближайшее время. А летные испытания запланированы на лето-осень будущего года, передает "Интерфакс". Сообщается, что корпорация Lockheed Martin сейчас работает над аналогичной программой для ВМС США.

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