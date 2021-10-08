В кабмине отчитались о ходе реализации нацпроектов

Запланированные на 2021 год мероприятия выполнены на 87%

Мероприятия национальных проектов, запланированные на 2021 год, выполнены примерно на 87%. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Выступая на совещании по вопросу мониторинга реализации нацпроектов, замглавы правительства заявил, что данный показатель "ни хороший, ни плохой".

Григоренко напомнил, что за оставшиеся до конца года три месяца следует полностью реализовать запланированные задачи по нацпроектам. Вице-премьер допустил, что если нарастить темп, завершить все мероприятия можно будет досрочно, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что национальные цели развития направлены на улучшение благосостояния всех людей, для этого необходима слаженная работа правительства, бизнеса и вновь избранного парламента. Результат, подчеркнул глава государства, должен быть виден уже к 2024 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram