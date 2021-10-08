Европа столкнулась с новыми вызовами из-за энергокризиса

Какие планы прорабатывают власти ЕС?

Цена газа в Европе, поднявшаяся к 2000 долларов за 1000 кубометров, уже днем в четверг рухнула почти в полтора раза. Bloomberg и Financial Times хором пишут, что рынки "охладили" слова Владимира Путина о том, что Россия может помочь стабилизировать растущие цены и готова превысить свои контрактные обязательства по поставкам газа. Почему Европу вынуждена спасть именно Россия и услышим ли мы за это слова благодарности?

"Этой зимой люди будут умирать от холода. Самые уязвимые граждане окажутся перед тяжелым выбором: согреться или поесть". Этот прогноз популярного в Британии рыночного аналитика Билла Блейна, опубликованный в американской газете "Нью-Йорк Таймс", адресован исключительно европейцам. Причём, молниеносного выхода из сложившейся ситуации аналитик не видит, по его мнению, европейским странам не остаётся ничего, кроме как встать на колени и просить газ хоть у кого-нибудь, но самое неприятное заключается в том, что помочь может только Россия. И даже еврокомиссар по энергетике этот страшный прогноз не опровергла, а согласилась с ним, и с трибуны Европарламента фактически призвала европейцев готовиться к худшему.

"Прогнозы показывают, что цены на газ останутся высокими в течение зимы и должны постепенно снижаться с весны следующего года. И этот ценовой шок нельзя недооценивать. Он бьет по нашим жителям, особенно по уязвимым семьям, ослабляет конкуренцию и добавляет инфляционного давления. Если его оставить без ответа, он может поставить под угрозу восстановление экономики Европы", - заявила Кадри Симсон.

К концу года, то есть в разгар зимы – а по прогнозам она будет суровой, еврокомисар пообещала предложить проект реформы газового рынка. Пока же европейцам советуют запастить терпением, свечами, одеялами и заклеить фольгой пластиковые окна. В видео-инструкции немецкого Федерального управления по вопросам гражданской защиты утверждается, что при помощи этих нехитрых вещей можно сохранить в доме тепло и пережить времена без электричества. И, видимо, без газа – потому что греться европейцам предлагают возле самодельных печек из цветочных горшков со свечкой внутри. Ещё несколько лет назад такие ролики могли вызвать только смех, сегодня же они просто отражают печальную реальность.

В это даже практически невозможно поверить, но в современной Европе в дефиците не только газ и уголь. Скоро для многих граждан и электроэнергия станет настоящей роскошью, потому что за последние 8 месяцев тарифы выросли до таких показателей, что они обязательно войдут в историю ЕС как экономическая аномалия.

300 евро за мегаватт в час – это средняя цена в европейских странах. И по прогнозам экспертов, у 80 миллионов европейцев скоро просто не останется денег, чтобы оплачивать счета и за газ, и электроэнергию. И это не такое уж далёкое будущее. Семь миллионов домохозяйств уже прямо сейчас могут отключить от подачи энергоресурсов за неуплату. В Евросоюзе даже разворачивается общественная кампания за признание доступа к энергии одним из прав человека. Активисты призывают ввести запрет на отключение света и газа за неуплату счетов. Но, что важно – Европе даже некого винить за рост тарифов – она идёт по пути, который сама выбрала.

"Вот эти зелёные сделки, которые сейчас вписаны в законодательство многих стран, приводят и будут приводить, в первую очередь, к тому, что мы насильственно будем отказываться от традиционных энергоисточников – не заменяя их пока новыми! И это приведёт, конечно, к повешению цен не только на энергоносители, но и на все продукты, потому что каким-то образом эти продукты нужно создавать, экономика должна работать. Это может привести к социальным последствиям, взрывам в отдельных странах Европы. Да, перед этими вызовами Европа стоит!" – говорит политолог Александр Рар.

Причём, как пишут в западной прессе, эти вызовы прямо сейчас ещё и провоцируют раскол в Евросоюзе - и не только по экономическим причинам, но и по политическим. Мороз и здравый смысл заставляют руководителей некоторых стран отказываться от европейского единства в пользу комфорта своих граждан. Например, Венгрия заключила с Россией контракт на поставку газа на 15 лет. И теперь на вопрос журналистов – о страхе перед зимой – отвечает, что бояться надо совсем другого.

"Мы должны изменить некоторые "зеленые" нормы, иначе все будут страдать. Венгрия не страдает от этого, поскольку у нас есть система ограничения цен. Цены в Венгрии не растут, проблема для Венгрии - это новые требования ЕС в рамках "зеленого перехода", которые представляют собой непрямое налогообложение для владельцев квартир, домов и автомобилей, что неприемлемо", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Избавиться от страха перед ростом цен на газ хочет и президент Сербии. "Я лично попрошу Владимира Путина помочь нам, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы. Те цены, которые сейчас на бирже, не только Сербия, никто не сможет выдержать", - заявил Александр Вучич.

А вот глава Еврокомиссии считает, что спасение Европы заключается не в долгосрочных контрактах на поставку газа, а в независимости. "Цены на газ стремительно растут. А вот на возобновляемые источники энергии цены снизились за последние годы и остаются стабильными. Поэтому для нас совершенно очевидно, что с точки зрения энергетики в долгосрочной перспективе важно инвестировать в возобновляемые источники энергии, которые дают нам стабильные цены и большую независимость. Мы рассмотрим все составляющие цен на энергию", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Пока Еврокомиссия пытается рассмотреть составляющие, все наблюдают за неразберихой в самой Европе. Особенно хорошо это видно из России, потому что именно Москва неоднократно призывала ЕС с осторожностью относиться к энергетической отросли.

Так что главе Еврокомиссии ничего не остается, как просто выдумывать ответы, правду она сказать не может. Ну, не может она прямо сейчас признать, что если бы возобновляемые источники энергии на самом деле были бы стабильными, то тогда в Европе и не случился бы энергетический кризис. Так же ни у кого в ЕС не хватит смелости признаться и в том, что и цены на газ могут быть стабильными только в том случае, если они прописаны в контрактах. Так что начинать какое-то расследование, чтобы в очередной раз вину за рост цен на газ повесить на Россию, не обязательно. Все ответы на поверхности.

"Призывы к "Газпрому" - дайте больше газа – немножко странные, потому что газ есть в Европе. Никто не хочет по таким ценам совершать сделки и потреблять по таким ценам. Европейский союз технически имеет все возможности решить эту проблему", - отметил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Возможности-то имеет, но почему-то ничего не делает. Поэтому пока Европейские чиновники предпочитают разговоры, а не действия, успокаивать и рынки, и потребителей пришлось России. Но, не ради того, чтобы спасти Европу, а потому что, как уже предупреждали эксперты, европейский экономический кризис не выгоден никому - от его последствий в итоге будет страдать весь мир.

"Два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. В первую очередь, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по достроенному "Северному потоку – 2". Это дало бы позитивный сигнал. И второе. Если бы это было возможным и целесообразным – поставить дополнительные объёмы биржевой торговли газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объёмы, которые могли бы сбить спекулятивный эффект", - рассказал заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Особняком в этой газовой истории стоит Украина – там ситуация особо печальная, власти страны вместо того, чтобы хоть как-то решать, чем обогревать население зимой, заняты решением исключительно внутренних политических вопросов. России, естественно, эти игрища псевдо-политиков не интересны, но вот обычных людей жалко. И исключительно поэтому, и несмотря на то, что "Газпром" уже был готов разорвать с Украиной все экономические отношения – потому что они не выгодны, Путин настоял транзит газа через Украину сохранить.

"Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объём прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выброс в атмосферу СО2, дешевле всё получается – под три миллиарда долларов по году. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту прокачки нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к "Газпрому" как к надёжному, абсолютно надёжному партнёру во всех отношениях", - заявил Путин.

Кстати, на этой неделе депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин еще раз напомнил Зеленскому, да и всем украинцам, что Москва уже предлагала Киеву гарантии энергетической безопасности, но президент Украины надменно отказался.

"Этой власти безразлична судьба украинского народа, этой власти безразличны платежки, тарифы. Этой власти безразлична судьба Украины в целом. Их волнует только их личное благосостояние", - сказал он.

Теперь же Украина пытается доказать Европе, что Россия - это ненадёжный партнёр. Проблема только в том, что Киеву никак не удаётся найти тех, кому Москва обещала, но не поставила газ.

"Вопрос в том, есть ли заказы, по которым Россия не осуществила поставки. По моей информации, таких невыполненных заказов нет, Россия выполняет договоры о поставках природного газа", - сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Впрочем, некоторые страны именно стабильность России и пугает. Например, на этой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что после запуска газопровода "Северный поток 2" Россия будет шантажировать весь западный мир. И призвал НАТО решить потенциальную газовую проблему. Остается понять, каким именно должно быть это решение? Ведь НАТО не столько политическая, сколько военная организация.

Вера Щирова, Павел Ермоленко, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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