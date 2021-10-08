На Украине сочли смерть депутата Рады подозрительной

Какие версии рассматриваются?

На Украине главной политической новостью в пятницу стала гибель депутата Верховной Рады, который после исключения из президентской партии "Слуга народа" ушёл в оппозицию. Ночью в Киеве 33-летний Антон Поляков был найден мёртвым в автомобиле такси. Предварительно установили, что он скончался от острой сердечной недостаточности. Однако эту версию случившегося многие сочли подозрительной. Теперь уже и полиция официально подтвердила, что не исключает отравления Полякова.

На первый взгляд, обстоятельства смерти украинского депутата Антона Полякова не вызывают сомнений. Выпил. Сел в такси. Почувствовал себя плохо. Лег на заднее сиденье и скончался. Приехавшей по вызову скорой лишь оставалась констатировать смерть.

По предварительной версии, причины смерти носят естественный характер, заявили в полиции Киева. Однако у многих на этот счет есть обоснованные сомнения. Во-первых, заказные убийства на Украине давно носят вполне себе рядовой характер. А Поляков был политиком и бизнесменом. Так что запросто мог нажить себе врагов. Во-вторых, перед тем, как сесть в такси, он встречался с криминальным авторитетом Русланом Джамбулатовым.

Украинские СМИ обращают внимание и на политическую деятельность Полякова. В Верховную Раду он попал в 2019-м году в качестве депутата от партии Зеленского. Затем был оттуда исключен, продолжив активно критиковать пропрезидентскую фракцию в парламенте. Её членов Поляков обвинял в слабоволии и коррупции.

Впрочем, в партии "Слуга народа" версию расправы над Поляковым из-за его политической деятельности отвергают. Хотя кое-кто из депутатов пропрезидентской фракции оказался рад его смерти. Речь про Галину Третьякову, которая во внутрипартийном чате написала следующее: "Как по мне, то это минус один враг. Так что, все хорошо".

Причем, извиняться Галина Третьякова отказалась, заявив в пятницу в Раде, что каждый человек имеет право свободно высказывать свою точку зрения. С ней, правда, не согласился ни новоиспеченный спикер Стефанчук, дав команду отключить Третьяковой микрофон. Ни депутаты от фракции "За будущее", членом которой и был умерший депутат Поляков.

"Считаем, что после такого скотского поведения Третьякова должна уйти с главы комитета по соцполитике. Как минимум. Адекватной же реакцией может быть только исключение Третьяковой из фракции", - заявил депутат Верховной рады Украины Игорь Палица.

Правда, надежды на исключение совсем нет. Как накануне едко подметил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, новые власти живут по принципу - своим ничего, а врагам закон. В этой связи рассчитывать на объективное расследование в отношении смерти народного депутата Антона Полякова тоже не стоит.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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