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В Германии нашли виновных в рекордном росте цен на газ

16:56
  • пятница
  • 08 октября 2021

Потребители хотели бы заключить прямой контракт с "Газпромом"

В рекордном росте цен на газ и энергетическом кризисе в Европе виноват не Владимир Путин, а жадные и продажные менеджеры. К такому заключению пришли читатели немецкой газеты Die Zeit, изучив последние заявления президента России. Российский лидер говорил о готовности Москвы стабилизировать растущие цены на энергоносители.
Как в Европе отреагировали на заявления Путина о поставках газа

"Не Путин виноват в дефиците газа и в высоких ценах, а подлые и жадные менеджеры", — возмущаются комментаторы. Если Россия выполнила все свои договоры, то действительно виновных в взлете цены нужно искать в Европе, подчеркивают они.

Один из комментаторов увидел решение проблемы с ростом газовых цен в прямом контракте с российским "Газпромом" - в обход упомянутых "менеджеров". Но признал, что, к сожалению, как конечный потребитель, не может этого сделать – хотя такой подход ликвидировал бы все проблемы.

Читатели издания уверены: когда будет трудно, Европа сможет положиться на Россию, как это уже было не раз. Вот уже несколько десятилетий русские исправно поставляют газ в Европу и делали это даже в самые мрачные времена холодной войны. А вот единственное, в чем Россия может быть уверена насчет отношения к ней ЕС – в новых санкциях и враждебности.

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