Историческое здание компания Трампа арендует у правительства

Бизнес-структуры бывшего президента США Дональда Трампа пытались скрыть миллионы долларов, полученных от иностранных правительств, проводя их через счета одного из отелей в Вашингтоне. Такое заявление опубликовал комитет конгресса.

По данным Комитета по надзору и реформе палаты представителей США, изучение счетов Trump International Hotel вызвало у следователей серьезные вопросы. Как сообщает Reuters, историческое здание организация Дональда Трампа арендует у федерального правительства.

Тем временем сам Трамп заявил, что в свое время ему удалось остановить "Северный поток-2". В эфире телеканала Fox News он раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена, который, по его мнению, "разрешил" строительство газопровода.

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