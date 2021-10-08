Медведчука обвинили в сговоре с Порошенко и в госизмене

По версии СБУ, оба политика причастны к поставкам угля из ДНР

Лидеру украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку снова вручили повестку в прокуратуру. Ему предъявляют подозрение в госизмене. К делу, по версии Службы безопасности Украины, причастен и бывший украинский президент Петр Порошенко.

В сообщении на сайте СБУ отмечается, что в 2014 году Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Однако Россия решила сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

По версии украинских спецслужб, при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины. Они, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР, утверждает следствие. Имена упомянутых "высших лиц" в сообщении не названы. Однако позже появились сообщения со ссылкой на главу СБУ, что речь идет об экс-президенте Украины Петре Порошенко.

Ранее киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, а процесс связывает с политическим преследованием, передает ТАСС.

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