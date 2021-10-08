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Путин утвердил список поручений по развитию детско-юношеского спорта в России

18:54
  • пятница
  • 08 октября 2021

В перечне – подготовка к зимней Спартакиаде учащихся и летней Универсиаде

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Оно состоялось 10 сентября. Кабмину поручено, в первую очередь, утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, рассмотренную на заседании Совета.
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Путин поручил правительству до 30 апреля обеспечить проведение заседания Совета по развитию физкультуры и спорта по подготовке к Универсиаде 2023 года.

"… Обеспечить подготовку и проведение заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта по вопросам дальнейшего развития массового спорта и подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

До 20 декабря кабмину поручено обеспечить подготовку к Спартакиаде школьников по зимним видам спорта, с использованием инфраструктуры олимпийских объектов в Сочи. Кроме того, в перечне содержится требование создать программу по всеобщему обучению детей плаванию "как базовому жизнеобеспечивающему навыку".

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