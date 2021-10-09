За сутки в России выявлено более 29 тысяч больных коронавирусом

Число инфицированных растёт

За сутки в России зафиксировано 29 362 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 746 718 человек с COVID-19, умерло 215 473 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрирован 6 001 больной, всего в столице 1 674 065 инфицированных, скончались 29 595 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В последние дни число умерших от коронавируса растёт, суточный показатель превышает 900 человек. Врачи стали отмечать, что из-за коронавируса сильно обостряются сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ревматоидный артрит. Эксперты полагают, что резкий рост смертности вызван тем, что граждане перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

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