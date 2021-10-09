В Москве за сутки вылечились от коронавируса 2211 человек

Врачи рекомендуют прививаться

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 211 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 509 679.

В Кремле связали растущий в последние дни уровень смертности от коронавируса низким уровнем вакцинации. Ситуацией там обеспокоены и внимательно следят за её развитием. Число ежедневных смертей от коронавируса превышает 900 человек.

По данным на 9 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 746 718 пациентам, умерли с начала пандемии 215 473 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 674 065, в мире более 227 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,8 миллиона человек.

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