237 миллионов человек заразились коронавирусом с начала пандемии

Россия и ЕС ведут переговоры о признании вакцин

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 237 миллионов, скончались от осложнений болезни более 4,8 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 44,2 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 712 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,9 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,5 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 8,1 миллиона. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,6 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

В Кремле выразили надежду на скорое взаимное признание с Евросоюзом вакцин от коронавируса. Москва надеется на скорый результат переговоров с Брюсселем, заявил на этой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что признание вакцин необходимо для того, чтобы снять барьеры для передвижения россиян между странами.

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