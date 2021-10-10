Более 28 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

Учёные работают над комбинированной вакциной

За сутки в России зафиксировано 28 647 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 775 365 человек с COVID-19, умерло 216 415 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 4 610 больных, всего в столице 1 678 675 инфицированных, скончались 29 667 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В конце 2022 года в России начнётся испытание комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Пока такой вакцины нет, врачи рекомендуют делать две прививки с перерывом в три-четыре недели.

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