Московские врачи вылечили ещё 2177 больных COVID-19

Продолжается сезонный рост заболеваемости

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 177 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 511 856.

Даже лёгкое течение коронавируса резко увеличивает риск сердечных заболеваний. Это выяснили учёные из Вашингтонского университета. Многие осложнения вызваны поражением нервной системы, но болезнь поражает также и сердечно-сосудистую, повышая риски тромбообразования.

По данным на 10 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 775 365 пациентам, умерли с начала пандемии 216 415 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 678 675, в мире более 237 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,8 миллиона человек.

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