Назначен новый худрук Театра сатиры

Новые руководители пришли также в театры "Ромэн" и "Шалом"

Новый художественный руководитель назначен в Московский академический театр сатиры. Его возглавит с 13 октября худрук Московского драматического театра Армена Джигарханяна Сергей Газаров. Он будет работать сразу в двух театрах.

Газаров назвал новое назначение серьезным вызовом. Худрук подчеркнул, что, поскольку речь идет о легендарной и прославленной сцене, он намерен придерживаться в Театре сатиры традиций, заложенных его предшественниками - Александром Ширвиндтом и Валентином Плучеком. В своем обращении Газаров выразил надежду, что Ширвиндт поможет ему мудрыми советами, сообщает сайт мэра Москвы.

Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн" после смерти Николая Сличенко возглавит его заместитель Николай Сергиенко. А худруком Московского еврейского театра "Шалом" со 2 декабря станетт режиссер и продюсер Олег Липовецкий.

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