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Голикова оценила показатели смертности от COVID-19 в России

20:01
  • пятница
  • 08 октября 2021

Данные опубликовал Росстат

Летальные исходы от COVID-19 составили более 81% от общего прироста смертности в России, сообщила Татьяна Голикова. Вице-премьер прокомментировала данные Росстата по ситуации в январе-августе 2021 года.
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"Из общего прироста смертности в августе текущего года 81,7% приходится на смертность от COVID-19. В августе текущего года по сравнению с августом прошлого года снижение смертности зафиксировано в Республиках Мордовия и Ингушетия, Чеченской Республике", - сказала вице-премьер журналистам.

По данным Росстата, коронавирус в августе 2021 года стал основной причиной смерти 38 603 человек в России. Еще у 4 977 пациентов COVID-19 предполагается как основная причина смерти – в этих случаях для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования, передает РИА Новости.

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