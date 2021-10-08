Возросло число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбужье

По последним данным, погиб 21 человек
Около 50 человек пострадали от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Число жертв увеличилось до 21.
"Общее число пострадавших 49, из них 21 погиб", - сообщили в пресс-службе губернатора.
По подозрению в причастности к реализации суррогатного алкоголя задержаны шесть человек. Возбуждено уголовное дело по статьям о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух лиц и о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции.
Как напоминает "Интерфакс", жители нескольких населенных пунктов Оренбуржья отравились, употребив контрафактный алкоголь. Ранее сообщалось о 18 погибших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram