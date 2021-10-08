ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возросло число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбужье

20:28
  • пятница
  • 08 октября 2021

По последним данным, погиб 21 человек

Около 50 человек пострадали от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Число жертв увеличилось до 21.
Еще трех человек задержали после отравления оренбуржцев суррогатным алкоголем

"Общее число пострадавших 49, из них 21 погиб", - сообщили в пресс-службе губернатора.

По подозрению в причастности к реализации суррогатного алкоголя задержаны шесть человек. Возбуждено уголовное дело по статьям о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть более двух лиц и о незаконном производстве и обороте спиртосодержащей продукции.

Как напоминает "Интерфакс", жители нескольких населенных пунктов Оренбуржья отравились, употребив контрафактный алкоголь. Ранее  сообщалось о 18 погибших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Массовое отравление суррогатным алкоголем
Массовое отравление суррогатным алкоголем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.