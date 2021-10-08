Власти Латвии из-за COVID-19 ввели на три месяца режим ЧС

Непривитым запрещено посещение магазинов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Латвии сроком на три месяца. Власти страны пытаются остановить распространение коронавируса. Правительство страны поддержало решение, принятое на заседании совета по кризисному управлению.

Введенные ограничения затрагивают по большей части непривитых граждан. Для них введен запрет на посещение магазинов, исключение составляют торговые точки с товарами первой необходимости.

Новые правила введены и в учебных заведениях. Ученики и педагоги в школах обязаны носить маски в течение всего дня, передает РИА Новости.

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