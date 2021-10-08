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Власти Латвии из-за COVID-19 ввели на три месяца режим ЧС

21:01
  • пятница
  • 08 октября 2021

Непривитым запрещено посещение магазинов

Режим чрезвычайной ситуации введен в Латвии сроком на три месяца. Власти страны пытаются остановить распространение коронавируса. Правительство страны поддержало решение, принятое на заседании совета по кризисному управлению.
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Введенные ограничения затрагивают по большей части непривитых граждан. Для них введен запрет на посещение магазинов, исключение составляют торговые точки с товарами первой необходимости.

Новые правила введены и в учебных заведениях. Ученики и педагоги в школах обязаны носить маски в течение всего дня, передает РИА Новости.

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