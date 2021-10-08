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Из-под завалов дома в Батуми спасена женщина

21:22
  • пятница
  • 08 октября 2021

Ее дети остаются под обломками здания

Спасатели в Батуми освободили из-под завалов обрушившегося дома женщину. По обломками обвалившейся секции здания могут оставаться 10-15 человек, среди них – дети спасенной.
Видео с места обрушения пешеходного перехода в Пермском крае

"Пострадавшую женщину доставили в местную клинику. По словам ее мужа, под обвалами все еще находятся их дети", - сообщает местное агентство "Батумелеби".

Часть подъезда пятиэтажного жилого дома обрушилась в Батуми утром 8 октября. По словам очевидцев, ЧП предшествовал хлопок. Причина происшествия пока не выяснена. По данным грузинских СМИ, из-под завалов были спасены двое детей и мужчина, они госпитализированы. Данных о жертвах нет, передает РИА Новости.

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