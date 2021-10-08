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Драку в московском метро переквалифицировали в покушение на убийство

21:38
  • пятница
  • 08 октября 2021

Зачинщикам грозит до 20 лет лишения свободы

Новые обвинения предъявлены зачинщикам драки в вагоне московского метро. Троих участников инцидента обвиняют в покушении на убийство и угрозе насилием представителю власти – ранее их действия квалифицировали как хулиганство.
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Трое ранее судимых уроженцев Дагестана вечером 4 октября жестоко избили Романа Ковалева. Это произошло в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. Видео избиения появилось в соцсетях – на кадрах видно, как трое повалили на пол и пинают ногами Романа, им не понравилось, что он заступился за девушку.

Молодого человека госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Нападавшие при задержании угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Cуд арестовал всех троих. Эксперты отмечают, что по новым статьям им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

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