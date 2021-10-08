Мишустин увеличил резервный фонд правительства на 1,4 триллион рублей

Средства направляются на социально значимые цели

Резервный фонд правительства России увеличится в 2021 году на 1,4 триллиона рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что перечисление средств в резервный фонд - техническая операция, она отражает доходы федерального бюджета, полученные в текущем году.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, поясняется, что средства из резервного фонда направляются на социально значимые цели. В частности, в 2021 году они выделялись на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет.

Финансировались также мероприятия по борьбе в коронавирусом - в том числе закупка бесплатных лекарств для лечения больных COVID-19. Средства выделяются и для помощи регионам на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

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