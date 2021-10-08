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Овечкина заявили в первой тройке игроков Олимпийской сборной России

22:30
  • пятница
  • 08 октября 2021

Имена трех хоккеистов должны были объявить до 8 октября

Объявлена первая тройка игроков национальной команды России на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине. В нее включен, как и ожидалось, победитель плей-офф Национальной хоккейной лиги в составе "Вашингтона" Александр Овечкин. Также в тройке двукратные обладатели Кубка Стэнли в составе "Тампы" голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.
Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтоном"

Федерацию хоккея России  - наряду с национальными федерациями всех стран, чьи команды поедут на Олимпиаду - обязали объявить до 8 октября как минимум трех игроков своих олимпийских сборных. Решение приняла Международная федерация хоккея совместно с НХЛ и профсоюзом игроков.

Спортсменов включат в окончательный состав – если, конечно, хоккеисты не получат травм по ходу регулярного чемпионата НХЛ. Единственная команда, которую IIHF не обязала озвучивать тройку игроков, - сборная Китая: федерация сомневается в целесообразности участия слабой мужской сборной в домашней Олимпиаде-2022, передает ТАСС.

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