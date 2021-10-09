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Российские военные провели учения в Сирии

10:47
  • суббота
  • 09 октября 2021

Проверена слаженность лётчиков и наземных служб

Российские военные, дислоцированные в пункте базирования Хмеймим в Сирии, провели учения по спасению экипажа истребителя, потерпевшего крушение недалеко от побережья Средиземного моря. Отрабатывалась слаженность и быстрота действий лётного состава, медиков и тех, кто отвечает за безопасность.
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Сигнал от условно потерпевшего крушение истребителя. Поисково-спасательная группа вылетает с авиабазы Хмеймим. На сборы - не более 10 минут. Место приземления лётчика может запеленговать и противник. Задача спасателей - добраться до него первыми.

Как только на горизонте появляются вертолёты, лётчик на земле зажигает дымовую шашку. Первым десантируется спецназ и занимает круговую оборону. Под прикрытием спасатели приступают к эвакуации. Первая помощь пострадавшему оказывают прямо на борту вертолёта, сообщает "ТВ Центр".

Самое сложное для экипажа - спасательные операции в горах или, как сейчас, с воды. Удержать вертолёт ровно над заданной точкой при сильном ветре и отсутствии ориентиров - сложнейшая задача. К тому же зависнуть необходимо на высоте не ниже 40 метров. В противном случае в волнах и брызгах, поднимаемых винтами, пострадавший просто захлебнётся. Плюс к этому есть опасность уронить в море и сам вертолёт.

На этих учениях все прошло гладко. В очередной раз проверена слаженность действий: лётчиков, медиков, тех, кто обеспечивает безопасность и следит за обстановкой. Главное, как говорят все участники спасательных операций, чтобы как можно реже приходилось применять все эти навыки в реальных ситуациях.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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